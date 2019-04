De nieuwe Antwerpse schepen van Stadsontwikkeling, Annick De Ridder, wil minder gedetailleerde bouwvergunningen. Ze mikt op hoogbouw, waar dat noodzakelijk is. Voorts wil ze Linkeroever en de oude havengebieden uitbouwen tot aantrekkelijke wijken.

Het was een hectische tijd voor Annick De Ridder, de Antwerpse schepen voor de Haven, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (N-VA). Omdat het pas eind december tot een bestuursakkoord kwam tussen haar partij en de sp.a, draaide haar nog te vullen kabinet de eerste maanden van dit jaar op halve kracht, terwijl het werkt aan een beleidsplan. "Ondertussen wil de hele wereld, Antwerpen dus, me zien", verzucht de juriste. Tot vijf jaar geleden werkte ze bij Katoen Natie, na een woelig politiek verleden bij de liberalen. "Dit mandaat is het summum. Ik ben verbonden met de haven en mijn andere bevoegdheden loodsen de stad met compleet nieuwe stadswijken naar de 21ste eeuw."

...