De koers van de euro is woensdagnamiddag voor de eerste keer in twintig jaar onder die van de dollar gedaald. De daling is een reactie op de snel oplopende inflatie in de VS.

Voor het eerst in 20 jaar noteert de euro op gelijke voet met of zelfs lager dan de 'greenback'. De koers daalde net onder 1 dollar, waardoor het verlies sinds begin dit jaar aandikt tot 12 procent. Er is sprake van een daling met 0,4 procent tot 0,9998 dollar.

Ook dinsdag was er al de nodige aandacht voor de euro-dollarkoers, maar toen flirtte de munt met pariteit en was de euro nog één cijfertje ver achter de komma meer waard dan de dollar.

De daling onder de symbolische grens van 1 dollar volgde nadat het Amerikaanse ministerie van Arbeid de nieuwste dossiers inflatiecijfers losliet op de financiële wereld. De inflatie versnelde tot 9,1 procent, waar analisten op 8,8 procent hadden gerekend en de inflatie de maand voordien nog afgeklokt was op 8,6 procent. Het gaat om de hoogste inflatie sinds november 1981.

De daling van de euro gaat in ieder geval snel. In februari noteerde de eenheidsmunt bijvoorbeeld nog tegen 1,15 dollar. De dollar krijgt immers de wind in de rug dankzij grote renteverhogingen van de Federal Reserve, terwijl de Russische invasie in Oekraïne de economische prognoses in de Europese Unie fnuikt, gepeperd door de aanhoudende stijging van de energieprijzen.

Ook het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank kan op de euro wegen. In vergelijking met andere centrale banken, onder meer de Fed, heeft de ECB tot nu toe vrij behoudend gereageerd op de torenhoge inflatie. Tijdens de ECB-vergadering van juni zetten de Europese centrale bankiers wel de lijnen uit voor een nieuwe aanpak. De instelling is van plan om op 21 juli de rentevoeten met 25 basispunten te verhogen, de eerste renteverhoging sinds 2011. In september zou al een tweede, mogelijk forsere, stap volgen en ook nadien zal de rente nog verhoogd worden. De belangrijkste rente in de eurozone, de herfinancieringsrente, staat al sinds maart 2016 op nul. Banken die geld willen parkeren bij de ECB, moeten daarvoor zelfs een strafrente van 0,5 procent betalen. Op 1 juli is de ECB al gestopt met het opkopen van waardepapier.

