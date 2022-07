De flirt van de euro met de dollarpariteit is niks nieuws. Het kan zelfs nog erger. Op 25 oktober 2000 was de euro tot een dieptepunt van 0,8287 dollar gezakt. Er is geen reden tot paniek, volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. 'Rond de jaarwisseling zie ik de euro weer versterken.'

Waarom is de euro zo gezakt tegenover de dollar?

"De Amerikaanse economie staat sterker dan de Europese. Zo waren de Amerikaanse tewerkstellingscijfers voor juni beter dan verwacht. Dat betekent ook dat de Fed flink kan doorgaan met renteverhogingen, met een aangekondigde verhoging van 75 basispunten in juli. Ook de ECB heeft een renteverhoging aangekondigd voor juli, met 25 basispunten. Maar tegelijkertijd wijzen almaar meer cijfers op een forse groeivertraging in Europa. Bovendien is de Europese economie veel kwetsbaarder voor de oorlog in Oekraïne. Als Rusland ook na afloop van de onderhoudswerken aan de pijpleiding Nord Stream 1 minder aardgas naar Europa blijft sturen, stevenen we deze winter onherroepelijk af op rantsoeneringen, met nog hogere prijzen. De VS daarentegen zijn producent en exporteur van aardgas en olie. De markten vrezen dat Europa in een recessie zal tuimelen, terwijl de VS het goed blijft doen. Dat verschil zie je weerspiegeld in de wisselkoers.""De zwakke euro bezorgt Europa een concurrentievoordeel. Dat wordt niet weggeveegd maar wel getemperd wordt door de duurdere invoer. Ook daarin verschilt Europa van de VS. De Amerikaanse economie is relatief gesloten, terwijl de Europese economie veel meer ingeschakeld is in de wereldwijde productieketens. Wij voeren meer grondstoffen en onderdelen in dan de Amerikanen. Die dure invoer knaagt aan ons concurrentievoordeel.Het inflatoire effect van de zwakke euro verzwaart ook het dilemma waarvoor de ECB staat. De inflatie is te hoog, maar tegelijkertijd valt de economie stil. Kan de ECB dan zeer agressief uit de hoek komen? De ECB zal iets moeten doen, maar kan moeilijk voluit gaan vanwege het recessiegevaar.""Wisselkoersen voorspellen is altijd een heikele zaak, zeker op korte termijn. Maar uit ervaring blijkt dat de markt kikt op ronde getallen. De pariteit is het ronde getal dat het meest in de kijker loopt. Het kan werken als een soort weerstand, die wat kopers van de munt zal aantrekken. Als de munt echter door de pariteit zakt, kan zij snel een stuk dieper zakken, wegens het in gang schieten van automatische verkopen. Anderzijds is de dollar zeer duur vandaag. Berekeningen leren dat de evenwichtskoers schommelt tussen 1,20 en 1,30 dollar voor een euro. De pariteit betekent dus een onderwaardering van de euro van minstens 20 procent. Zoiets blijft niet duren. Als bovendien de Fed de rente blijft verhogen, zal de Amerikaanse economie op een bepaald ogenblik tekenen van verzwakking tonen. De markt zal dan anticiperen op een einde van de renteverhogingen door de Fed, waardoor de dollar zijn aantrekkingskracht zal verliezen tegenover de euro. De zwakke euro is een eindig verhaal. Rond de jaarwisseling zie ik de euro weer versterken."