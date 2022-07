De inflatie in de Verenigde Staten is in juni nog sterker aangetrokken dan verwacht. Ze versnelde tot 9,1 procent, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid woensdag bekend, waar analisten op 8,8 procent hadden gerekend.

De inflatie ligt zo op het hoogste peil sinds november 1981. In mei waren de consumptieprijzen op jaarbasis gestegen met 8,6 procent.

Tussen mei en juni bedroeg de inflatie 1,3 procent. Dat is de sterkste toename op maandbasis sinds 2005. Hier had het analistenheir van financieel persbureau Bloomberg maar op een toename met 1,1 procent gerekend.

Energie

Volgens het ministerie van Arbeid treft de snelle prijzenstijging alle sectoren. De grootste impact is er door toedoen van de prijzen van huisvesting, brandstof en voeding. Op een jaar tijd zijn de energieprijzen bijvoorbeeld met 41,6 procent gestegen, wat overeenstemt met de sterkste toename sinds april 1980. Volgens het Amerikaanse energieagenschap is de prijs van benzine vorige maand door de symbolische kaap van 5 dollar voor een gallon (3,8 liter) gebroken, wat ongezien is in de VS. De voedselprijzen zijn op een jaar tijd 10,4 procent gestegen.

Koopkracht

De zeer forse inflatie knabbelt aan de koopkracht van 'Joe Sixpack', wat meteen ook de economische groei bedreigt. De snelle prijsstijgingen zijn ook slecht nieuws voor president Joe Biden. Hij wil de prijzenhausse blussen, maar ziet zijn populariteit net dalen door de prijzenstijging. Biden heeft bijvoorbeeld al olie uit de strategische reserves vrijgegeven om de brandstofprijzen aan de pomp te verlagen. Ook heeft hij kritiek geuit op grote olieconcerns omdat die onvoldoende zouden doen om de hoge olieprijzen tegen te gaan.

Renteverhoging

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, komt nu onder toenemende druk te staan om fors in te grijpen. De Fed verhoogt sinds maart de rente. Later deze maand kan zelfs een tweede verhoging met 75 basispunten volgen, zo luidt de verwachting van economen. De kans op een verhoging met 100 basispunten neemt bovendien toe, klinkt het bij Bloomberg. Beleidsmakers van de Fed hadden al een verhoging met 75 basispunten geopperd voor juli. keerzijde van de monetaire medaille is de vrees dat de renteverhogingen tot een recessie kunnen leiden in de VS.

Reactie Biden

Preisdent Biden reageerde intussen op de nieuwe inflatiecijfers. Die zijn 'onaanvaardbaar hoog', maar anderzijds 'achterhaald' omdat ze niet de daling van de gasprijs weergeven, klonk het in een verklaring. De gegevens van vandaag 'weerspiegelen niet ten volle de periode van bijna 30 dagen waarin de brandstofprijzen daalden'. Sinds halfweg juni zijn de prijzen aan de pomp zowat 40 dollarcent gedaald, dixit Biden. 'Deze besparingen zorgen voor belangrijke ademruimte voor Amerikaanse gezinnen. Bovendien zijn andere gronstoffen zoals graan scherp gedaald sinds dit (inflatie)rapport.'

