Het metaverse kondigt zich aan als de nieuwe revolutie in de computerwereld. In een sfeer van samenwerking timmeren de techreuzen aan die virtuele wereld in 3D. Volgend jaar zal duidelijk worden of hun droom werkelijkheid wordt.

Na de dekstopcomputer, het commerciële internet en de smartphone is de computerindustrie hard toe aan een nieuwe revolutie. Het komende jaar zullen grote techbedrijven zich volledig storten op twee verwante en erg gehypete kanshebbers: brillen voor virtuele (VR) en aangevulde realiteit (AR) en het metaverse, de nieuwe, driedimensionale, immersieve versie van het internet, die ervaren wordt als een soort wereldwijd videogame. De brillen zijn een kleine maar groeiende markt. Volgens het analistenbureau IDC zijn er in 2021 zo'n 11 miljoen van verkocht. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, nam ongeveer twee derde van die verkoop voor zijn rekening. Allicht zal het bedrijf de komende maanden meerdere nieuwe producten uitbrengen. Zijn recentste bril, de Meta Quest Pro, gelanceerd op 11 oktober, is met zijn 1.455 euro duur, maar in 2023 volgen wellicht goedkopere modellen. Meta krijgt ook een nieuwe concurrent. Apple brengt in 2023 zijn eerste AR-VR-bril op de markt. Die zou naar schatting 2.910 euro kosten. Sony komt met een geüpgraded model van zijn in 2016 gelanceerde VR-bril voor PlayStation, waarvan het al 5 miljoen exemplaren verkocht heeft. De ambitie van Meta reikt verder. Het wil ook het soort virtuele werelden creëren, dat VR-gebruikers willen bewonen. Sinds de aankondiging van het idee in 2021 heeft Meta al meer dan 27 miljard dollar aan het metaverse besteed. Maar veel analisten zijn sceptisch, vooral nu de koers van Meta in elkaar gezakt is. Ook hier zijn kapers op de kust. Techreuzen als Microsoft en Nvidia koesteren hun eigen metaversedromen. Sectoren van de reclame tot het bankwezen hebben het idee omarmd, maar geen enkele sector is daarin zo ver gevorderd als de gamingindustrie, die al decennialang virtuele werelden verkoopt. Epic Games organiseerde in zijn populaire schietspel Fortnite al liveconcerten en collabs met films. Sommige lokten tienduizenden deelnemers. Unity, dat net als Epic een videogame engine maakt, waarop softwareontwikkelaars hun games kunnen bouwen, experimenteert met concerten en de uitzending van sportevenementen in 3D. Voorlopig gebeurt dat in een sfeer van samenwerking. Microsoft kondigde in oktober aan dat het zijn besturingssysteem Windows, zijn apps voor het bedrijfsleven en de games voor zijn Xbox-console beschikbaar stelt in de virtuele werelden van Meta. En bijna elk groot bedrijf in Silicon Valley heeft zich aangesloten bij het Metaverse Standards Forum (MSF), wat hun tot open, interoperabele technische standaarden verplicht. Daardoor kan een avatar die ontworpen is voor de virtuele wereld van het ene bedrijf ook probleemloos functioneren in die van een ander bedrijf. Apple is de uitzondering. In 2023 zal de vooruitgang van het MSF, of het gebrek eraan, aantonen of het metaverse een toekomst heeft. Het valt nog af te wachten of de coöperatieve sfeer standhoudt als diensten in het metaverse geld beginnen op te brengen.