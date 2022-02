Wie na een paar maanden werkloosheid een laagbetaalde baan aanvaardt tegen twee derde van het gemiddelde loon - zo'n 2.500 euro bruto per maand - ziet zijn netto-inkomen met amper 5 procent toenemen.

Iemand die vijf jaar werkloos is, kan rekenen op een nettostijging van 15 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Bank. Iemand die na een paar maanden uit de werkloosheid stapt en een job aanvaardt tegen het gemiddelde brutoloon in België (3.700 euro), ziet zijn netto-inkomen met 17 procent toenemen. Voor wie een jaar werkloos is, is dat zelfs bijna 25 procent. De cijfers tonen aan dat in België vooral voor de lagere inkomens nog veel werkloosheidsvallen bestaan, waardoor werken financieel niet aantrekkelijk is. 'Aangezien de laagste sociale uitkeringen in België onder de armoedegrens vallen, is werken aantrekkelijker maken door de uitkeringen verder te verlagen geen wenselijke optie', schrijft de Nationale Bank in haar verslag.