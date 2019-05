De uitslag van de verkiezingen maakt duidelijk dat de kans op een federale regering die het schuchtere herstelbeleid van de regering-Michel voortzet, klein is. Voor Vlaanderen, dat rechtser dan ooit stemde, dreigt paradoxaal genoeg een nieuwe belastingfactuur. Tenzij de deur naar het confederalisme wordt geforceerd.

Het voorbije jaar verschenen in de Vlaamse pers 585 artikels over het VN-Migratiepact. De voorbije maand - in volle verkiezingsstrijd - waren het er amper zestien. Toch blijkt migratie een belangrijke rol gespeeld te hebben in het stemhokje. Anders was het Vlaams Belang met meer dan 18 procent niet de grote winnaar van de verkiezingen geworden. De N-VA blijft de grootste partij, maar haalt net geen 25 procent meer en lijdt dus een zware nederlaag. De traditionele partijen, een paar decennia geleden nog goed voor 70 procent van de stemmen, halen nog amper 38 procent.

...