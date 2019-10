Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maakte naam met zijn harde communautaire standpunten, maar muteerde de voorbije jaren tot een gedegen manager. Zijn ervaring in het bedrijfsleven hielp daarbij. Daar zette zijn flamingantische engagement een rem op zijn carrière.

Dat Jan Jambon (59) nu minister-president van Vlaanderen is, valt niet los te zien van zijn engagement in de Vlaamse Beweging. In de jaren negentig blies hij samen met Peter De Roover, nu de N-VA-fractieleider in de Kamer, de ingedommelde Vlaamse Volksbeweging nieuw leven in met een duidelijk pleidooi voor Vlaamse onafhankelijkheid. Het was de tijd dat de Vlaams-Waalse transfers een centrale rol in het sociaaleconomische debat innamen.

...