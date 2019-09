Het aantal bladzijden van het regeerakkoord is omgekeerd evenredig met het onderliggende vertrouwen, zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

De Vlaamse regering-Jambon wordt de flinkere broer van de regering-Bourgeois. Verbazen mag dat uiteraard niet. Want het is dezelfde Zweedse coalitie die, zodra de verkiezingsnederlaag verteerd was, een vuistdik regeerakkoord geschreven heeft. Het aantal bladzijden is omgekeerd evenredig met het onderliggende vertrouwen. De onderhandelde punten en komma's zullen onder druk van een pover economisch klimaat echter snel irrelevant worden. Jan Jambon moet als de bliksem een hechte regeringsploeg smeden.

...