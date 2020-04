In de week van 21 tot 28 maart vroegen 6,6 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aan. Dat is verdubbeling van de week daarvoor. Door de coronacrisis raakten in de maand maart net zoveel Amerikanen hun werk kwijt als in de eerste twee jaar van de Grote Depressie.

Amerikanen die hun baan kwijt raken door de coronacrisis kunnen in hun eigen staat een werkloosheidsuitkering aanvragen. Maar in veel staten liggen de websites en telefoonlijnen die daarvoor bedoeld zijn plat, door de enorme toeloop van aanvragen. In week die eindigde op 21 maart vroegen ruim 3 miljoen mensen een uitkering aan. De week daarop waren dat maar liefst 6,6 miljoen mensen. In een maand tijd verdwenen er tien miljoen banen, net zoveel als er de afgelopen vijf jaar werden toegevoegd aan de tot voor kort sterke economie.

...

Amerikanen die hun baan kwijt raken door de coronacrisis kunnen in hun eigen staat een werkloosheidsuitkering aanvragen. Maar in veel staten liggen de websites en telefoonlijnen die daarvoor bedoeld zijn plat, door de enorme toeloop van aanvragen. In week die eindigde op 21 maart vroegen ruim 3 miljoen mensen een uitkering aan. De week daarop waren dat maar liefst 6,6 miljoen mensen. In een maand tijd verdwenen er tien miljoen banen, net zoveel als er de afgelopen vijf jaar werden toegevoegd aan de tot voor kort sterke economie.Die 10 miljoen is waarschijnlijk nog gerekend buiten de vele onafhankelijke freelancers en 'gig'-arbeiders (bijvoorbeeld Uber-chauffeurs), die pas vanaf eind maart een uitkering konden aanvragen nadat het steunpakket werd goedgekeurd door het Congres. Voor die tijd konden zij uberhaupt geen uitkering aanvragen.De eerste golf werklozen kwamen vooral uit de horeca en reisbranche, nadat restaurants, hotels, cafes massaal dicht moesten en vliegverkeer grotendeels stil kwam te liggen.Transport Security Administration (TSA), de dienst die veiligheidsscreenings uitvoert op Amerikaanse vliegvelden, meldt dat het aantal reizigers op vliegvelden tussen begin en eind maart met 93 procent daalde.Maar inmiddels raken ook mensen die in de transportsector of bijvoorbeeld in warenhuizen hun werk kwijt. Het Institute for Supply Management (ISM) gaf woensdag een verklaring uit waaruit blijkt dat de sector krimpt. En volgens The New York Timeszullen ook banen vanuit huis gedaan kunnen worden langzaamaan afnemen, omdat de inkomsten van werkgevers opdrogen. 'Mensen zijn veel te optimistisch over kantoorbanen', zegt arbeidsmarktexpert bij non-profit Schmidt Futures Martha Gimbel tegen de krant. 'Deze crisis zal ons allemaal aangaan.'Ian Shepherdson, hoofdeconoom bij adviesbureau Pantheon Macro-economics, verwacht volgens Politico dat er nog miljoenen werklozen bijkomen de komende weken. 'Het totale aantal ontslagen in maart en april lijkt tussen misschien wel de 16 en 20 miljoen te komen, wat overeenkomt met een werkloosheidspercentage dat in een keer naar 13 tot 16 procent springt.' Voor de coronacrisis was er in de VS een historisch laag werkloosheidspercentage van 3,5 procent. Het Congressional Budget Office (CBO) zei in een persverklaring donderdag een werkloosheidspercentage van 10 procent te verwachten in het tweede kwartaal van 2020, gepaard met een afname van 7 procent van het bruto nationaal product. Daarbij gaat het CBO ervanuit dat de huidige maatregelen met betrekking tot social distancing over het algemeen genomen (er kunnen in regionale verschillen zijn) nog minstens drie maanden zullen voortduren. Maar ook in de tweede helft van het jaar verwacht CBO nog een bepaalde mate van social distancing, wat invloed zal hebben op al dan niet heropenen van bijvoorbeeld horeca. Dat betekent dat de economische pijn nog een tijd gevoeld zal worden. Het CBO verwacht dat de VS eind 2021 nog een werkloosheidspercentage van 9 procent zal hebben.De verwachting dat de coronacrisis en de maatregelen tegen het virus een langdurige invloed zullen hebben, wordt gesterkt door het feit de verschillende epicentra van besmetting ook de economische centra van het land zijn. De vijftig regio's (aangevoerd door New York, Seattle en Los Angeles) waar de meeste coronabesmettingen zijn, zijn samen goed voor eenderde van de Amerikaanse economie, meldt The Atlantic. 'Als we het willen hebben over wanneer we de economie van het land kunnen herstarten, kunnen we maar beter kijken naar de grote economische centra', zegt econoom Mark Muro van het Brookings Instituut tegen The Atlantic. 'Want zij zijn op dit moment letterlijk het meest lam gelegd en hebben te maken met de grootste aantallen leven-of-dood-gevallen en de grootste druk op kernsystemen, zoals de gezondheidzorg.'