Vol spanning wordt uitgekeken naar het Overlegcomité van woensdag.

De vraag is of het Overlegcomité met het huidige aantal besmettingen en ziekenhuisopnames woensdag veel versoepelingen kan aankondigen. De heropstart van het onderwijs na de 'paaspauze' lijkt al een zekerheid. En het reisverbod sneuvelt waarschijnlijk ook.

Maar dàn wordt het moeilijk. Het Overlegcomité kan namelijk onmogelijk alle verlanglijstjes van de verschillende sectoren inwilligen.

Intussen dringt werkgeversorganisatie Unizo erop aan om de vooropgestelde datum van 1 mei voor de heropstart van onder meer horeca, fitnesscentra en kermissen niet uit te stellen, 'omdat de cijfers in de goede richting evolueren'.

Volgens de virologen daalt het aantal ziekenhuisopnames wel degelijk, maar niet snel genoeg. Aangezien de druk op de intensieve zorg van de ziekenhuizen hoog blijft, is het 'belangrijk om nu niet te snel te versoepelen', waarschuwt Steven Van Gucht, viroloog van het gezondheidsinstituut Sciensano, in een reactie aan Kanaal Z.

