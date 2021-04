Horeca Vlaanderen verwacht 'een duidelijk signaal' van het Overlegcomité, dat woensdag samenkomt.

"Onze sector is ruim zes maanden gesloten", zegt Matthias De Caluwe, de gedelegeerd bestuurder van Horeca Vlaanderen. "Wij willen bij voorkeur zowel buiten als binnen open mogen. Wat doet een horecazaak bijvoorbeeld als het zou regenen? Indien het binnen niet kan, dan verwachten we in elk geval dat de steunmaatregelen gehandhaafd blijven. Niet elke horecazaak heeft een terras."

In een enquête bij 2000 horecazaken antwoordde 53 procent van de respondenten dat zij hun capaciteitsverlies op 60 procent schatten, indien de horecazaken binnen dicht moet blijven, onder meer door de afstandsregels van anderhalve meter tussen de klanten. Vorig jaar in de zomer was er een gemiddeld capaciteitsverlies van 30 procent. Om dat enigszins te compenseren, vraagt Horeca Vlaanderen een tijdelijke btw-verlaging.

Horeca Vlaanderen vindt dat een heropening van de horeca de verzuchtingen van de bevolking beter zou kanaliseren. "Ik ben zeer formeel: wij willen op 1 mei op zijn minst de terrassen openen", stelt Matthias De Caluwe. "Elke Belg wil nu eindelijk een koffie drinken op een terras."

"Onze sector is ruim zes maanden gesloten", zegt Matthias De Caluwe, de gedelegeerd bestuurder van Horeca Vlaanderen. "Wij willen bij voorkeur zowel buiten als binnen open mogen. Wat doet een horecazaak bijvoorbeeld als het zou regenen? Indien het binnen niet kan, dan verwachten we in elk geval dat de steunmaatregelen gehandhaafd blijven. Niet elke horecazaak heeft een terras."In een enquête bij 2000 horecazaken antwoordde 53 procent van de respondenten dat zij hun capaciteitsverlies op 60 procent schatten, indien de horecazaken binnen dicht moet blijven, onder meer door de afstandsregels van anderhalve meter tussen de klanten. Vorig jaar in de zomer was er een gemiddeld capaciteitsverlies van 30 procent. Om dat enigszins te compenseren, vraagt Horeca Vlaanderen een tijdelijke btw-verlaging.Horeca Vlaanderen vindt dat een heropening van de horeca de verzuchtingen van de bevolking beter zou kanaliseren. "Ik ben zeer formeel: wij willen op 1 mei op zijn minst de terrassen openen", stelt Matthias De Caluwe. "Elke Belg wil nu eindelijk een koffie drinken op een terras."