'Het valt te hopen dat de regering stoïcijns doof blijft voor het geroep van de stuurlui aan wal', zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

De jongerenorganisaties reageren ontgoocheld omdat na de paasvakantie geen einde komt aan het afstandsonderwijs. Eind deze maand speelt KVS opnieuw een theatervoorstelling, zelfs als dat niet mag. Sommige Franstalige experts pleiten in afwachting van het Overlegcomité voor een wijziging in de coronastrategie. Ze suggereren een systeem met labels en tests zodat ook niet-essentiële winkels, horeca en cultuursector veilig kunnen openen. Allemaal olie op het vuur van ongeduld dat smeult bij een mopperende bevolking die de coronamaatregelen beu is.

De roep om versoepelingen wordt stilaan oorverdovend. Dat gebeurt net op het moment dat het vaccinatietempo snelheid wint en er perspectief komt. Tegen eind mei zullen de kwetsbare bevolking en de 65-plussers ingeënt zijn. Dat is het kantelpunt waarop de druk op het zorgsysteem daalt en de maatschappij in veilig vaarwater komt.

Coronabeleid aanhouden is de beste koers.

Het valt te hopen dat de roergangers van de regering-De Croo stoïcijns doof blijven voor het geroep van de stuurlui aan wal. Alle pogingen om delen van sectoren versneld los te weken uit de lockdown, om vaccinprivileges af te dwingen of een ode aan de vrijheid te prediken, zijn op dit moment verspilde energie. Er is een plan. Dat plan biedt uitzicht op een veilige haven. De opdracht is nu om het afgesproken plan aan te houden tot de veilige haven is bereikt. En daarbij geeft de druk op ons zorgsysteem de maat aan.

Ooit zullen bollebozen een rapport schrijven over de vraag het coronabeleid van de Belgische regering wel de beste keuze was. Vergeleken met sommige buurlanden is de lockdown hier sowieso een pragmatische gatenkaas à la Belge. Maar dat is voer voor discussie achteraf. Eerst is het kwestie om de boot waar we allemaal op zitten in de veilige haven te navigeren. En dat doe je door standvastig te varen, niet door voortdurend de koers te wijzigen.

De jongerenorganisaties reageren ontgoocheld omdat na de paasvakantie geen einde komt aan het afstandsonderwijs. Eind deze maand speelt KVS opnieuw een theatervoorstelling, zelfs als dat niet mag. Sommige Franstalige experts pleiten in afwachting van het Overlegcomité voor een wijziging in de coronastrategie. Ze suggereren een systeem met labels en tests zodat ook niet-essentiële winkels, horeca en cultuursector veilig kunnen openen. Allemaal olie op het vuur van ongeduld dat smeult bij een mopperende bevolking die de coronamaatregelen beu is.De roep om versoepelingen wordt stilaan oorverdovend. Dat gebeurt net op het moment dat het vaccinatietempo snelheid wint en er perspectief komt. Tegen eind mei zullen de kwetsbare bevolking en de 65-plussers ingeënt zijn. Dat is het kantelpunt waarop de druk op het zorgsysteem daalt en de maatschappij in veilig vaarwater komt. Het valt te hopen dat de roergangers van de regering-De Croo stoïcijns doof blijven voor het geroep van de stuurlui aan wal. Alle pogingen om delen van sectoren versneld los te weken uit de lockdown, om vaccinprivileges af te dwingen of een ode aan de vrijheid te prediken, zijn op dit moment verspilde energie. Er is een plan. Dat plan biedt uitzicht op een veilige haven. De opdracht is nu om het afgesproken plan aan te houden tot de veilige haven is bereikt. En daarbij geeft de druk op ons zorgsysteem de maat aan.Ooit zullen bollebozen een rapport schrijven over de vraag het coronabeleid van de Belgische regering wel de beste keuze was. Vergeleken met sommige buurlanden is de lockdown hier sowieso een pragmatische gatenkaas à la Belge. Maar dat is voer voor discussie achteraf. Eerst is het kwestie om de boot waar we allemaal op zitten in de veilige haven te navigeren. En dat doe je door standvastig te varen, niet door voortdurend de koers te wijzigen.