Thomas Dermine krijgt in de regering-De Croo een cruciale rol als staatssecretaris voor Relance en Strategische investeringen. De rechterhand van Paul Magnette is een atypische PS'er. Hij studeerde aan Harvard, werkte bij McKinsey en had uitzicht op een loopbaan in de Londense City.

Nog voor het officiële document van het federale regeerakkoord werd bekendgemaakt, circuleerden er al versies onder de pers. Het waren teksten waaraan in extremis nog tal van aanpassingen werden toegevoegd. Wat opvalt in de 'track changes', was dat Thomas Dermine in de laatste uren van de formatiegesprekken nog hele stukken van het akkoord had herschreven. Groen-onderhandelaar Kristof Calvo bevestigde dat tijdens het Kamerdebat over de regeerverklaring: "Thomas Dermine is de echte auteur van het regeerakkoord. Iedereen weet het maar niemand zegt het."

De 34-jarige baas van de PS-studiedienst was de voorbije maanden van goudwaarde voor PS-voorzitter Paul Magnette. Wie bij de onderhandelingen was, bevestigt dat Dermine het regeerakkoord sterk in de PS-richting heeft gestuurd maar tegelijk de lijnen openhield met de economisch rechtser denkende Open Vld-sherpa's. De Henegouwer wordt voor zijn werk beloond met de functie van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen. Die bevoegdheid is cruciaal nu de Belgische economie probeert te herstellen van de coronaklap. Dermine krijgt het beheer over een investeringsplan van 4,7 miljard euro, dat overigens grotendeels buiten de begroting blijft.Dermine wordt om verschillende redenen beschouwd als de juiste man op de juiste plaats om het relancebeleid te sturen. Hij moet daarvoor overleg plegen met de deelstaten, want 50 procent van de overheidsinvesteringen gebeurt in België op regionaal niveau. Dat betekent dat de PS'er goede contacten moet onderhouden met de Vlaamse regering onder leiding van Jan Jambon (N-VA). Dermine, afkomstig uit Charleroi, kent Vlaanderen goed. Zijn ouders stuurden hem naar de abdijschool van Dendermonde omdat hij in andere scholen niet in de pas liep. "Ik leerde de Vlaamse jongens kennen, met hun Timberlands en hun clichés van de luie Waal", zei Dermine in een interview met De Tijd.Een economisch herstel aansturen is niet nieuw voor Dermine. In september 2017 werd hij door burgemeester van Charleroi Paul Magnette aangesteld om Catch (Catalysts for Charleroi), het plan voor de reconversie van Charleroi, te leiden. Dat kwam er na de sluiting van de fabriek van de werfmachinebouwer Caterpillar. Het idee is dat privé-bedrijven en de overheid investeren in sectoren als de luchtvaart, de biotech en de logistiek. Na twee jaar zijn er dankzij Catch 4000 extra banen gecreëerd. Tegen 2025 zouden dat er 8000 banen moeten zijn. "We weten niet wat de impact van corona op de tewerkstelling zal zijn", zei Dermine bij een recente evaluatie van Catch. "Wellicht negatief voor de luchtvaartsector, maar positief voor de biotechbedrijven die zijn opgericht."Cruciaal voor het succes van de reconversie in Charleroi wordt het aantrekken van een groot innoverend project. Even zag het ernaar uit Chinese Thunder Power op de site van Caterpillar een assemblagefabriek voor een elektrische stadswagen zou bouwen, maar dat project draaide op niets uit. Momenteel lopen gesprekken over een alternatief: een Legoland-pretpark.Dermine, die voor zijn rol in Catch in 2018 werd uitgeroepen tot 'Waal van het jaar', beseft dat een economisch herstel enkel mogelijk is door een sterke samenwerking met de privé-sector. Op dat vlak is hij een atypische PS'er. Hij erkent de stevige economische achterstand van Wallonië, maar heeft de neiging om een deel van de problemen gemakkelijk te relativeren. Door er bijvoorbeeld op te wijzen dat "de economie in Waals-Brabant, Namen en Luxemburg het beter dan het gemiddelde in Vlaanderen". Wat niet klopt: enkel in Waals-Brabant is het bbp per capita hoger dan in Vlaanderen.Dermine komt niet uit een rood nest. Zijn moeder was lerares, zijn vader arts. De Henegouwer studeerde politieke wetenschappen aan de ULB en handelsingenieur aan Solvay. "Aan de ULB werd ik beschouwd als een rechtse kapitalist, aan Solvay was ik een marxist." Naar eigen zeggen hielpen die tegenstellingen hem: ze versterkten zijn intellectuele empathie om uiteenlopende standpunten te verzoenen. "Een werkgever en een vakbondsman willen hetzelfde: welvaart en waardecreatie."Het leek in de sterren geschreven dat Dermine in de politiek zou terechtkomen. Maar dat gebeurde aanvankelijk niet. Hij was van 2009 tot 2016 aan de slag bij de managementadviseur McKinsey in Londen en studeerde aan Harvard. Hij was betrokken bij de start-up Kamet Ventures, een specialist in technologische innovatie. Een carrière in de Londense City wenkte tot Paul Magnette, een oud-professor van Dermine, hem belde om naar België terug te komen en het herstelplan voor Charleroi uit te tekenen.