Een gerechtelijke 'pauzeknop' kan noodzakelijk zijn voor bedrijven om de balans op te maken en zich te herbewapenen. Dat zegt Trends-redacteur Hans Brockmans.

Er dreigt een "tsunami van rechtsvorderingen" over wanbetalingen en herstructureringen door de coronacrisis, zegt curator Christian Van Buggenhout in een interview met Trends. Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt echter aan maatregelen om een wapenstilstand in de gerechtsprocedures te krijgen. Een mogelijkheid is een tijdelijk schuldmoratorium. Bij een wanbetaling is een ontbinding van een overeenkomst tussen bedrijven of een beslag dan niet mogelijk. Mogelijk worden ondernemingen ook tijdelijk ontheven van de verplichting de boeken neer te leggen bij liquiditeitsproblemen. Daarbij moet worden vermeden dat de honderdduizenden 'zombiebedrijven', die ook al voor de coronacrisis danig in de problemen zaten, hun bestaan verlengen.

Schuldmoratorium moet snel en correct, of niet.

Duitsland, Spanje en Zwitserland namen al soortgelijke maatregelen. Zo'n gerechtelijke 'pauzeknop' is volgens de Amerikaanse expert in insolventierecht Edward Morrison (Columbia University) noodzakelijk voor bedrijven om in een overgangsperiode letterlijk en figuurlijk de balans op te maken en zich te herbewapenen. In België kan dat weliswaar met de gerechtelijke reorganisatie, maar dat is een complexe en lange procedure.

Het alternatief voor zo'n moratorium is een darwiniaans scenario, waarbij alle zwakke bedrijven snel uit het economische verkeer worden gehaald.

Het idee van minister Geens is al ter ore gekomen van enkele advocaten, die anticiperend op een wapenstilstand versneld procedures opstarten om terrein te winnen. Maar het is belangrijk dat iedereen kan strijden met gelijke juridische wapens. Net zoals een devaluatie niet weken op voorhand wordt aangekondigd, mag zo'n moratorium ook niet in de lucht blijven hangen. Het wordt het beste snel en zonder veel gepalaver ingevoerd, of helemaal niet.

