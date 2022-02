Naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne praat Francesca Vanthielen dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z met Rusland-experte Ria Laenen.

De timing van de inval in Oekraïne blijkt goed uitgekiend : na afloop van de Olympische Winterspelen om China niet voor het hoofd te stoten. Maar volgens Rusland-experte Ria Laenen is er voor Poetin nog een ander element dat meespeelt, waardoor hij het nu het geschikte moment acht om tot een invasie over te gaan. Europa is namelijk nog altijd erg afhankelijk van Russisch gas, maar in de toekomst is dat allicht veel minder het geval.

'Poetin weet dat Europa volop aan het inzetten is op een omschakeling wat energiebevoorrading betreft. Dat hij denkt van 'ja, nu kan ik dat wapen nog volop benutten'.' Misschien dat dat element op korte of middellange termijn - naarmate de Green Deal gerealiseerd wordt - veel minder impact in Europa zou hebben, aldus Ria Laenen.

Trends Talk met Ria Laenen is dit weekend te bekijken op Kanaal Z vanaf zaterdag 11 uur.

