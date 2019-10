De meerjarenbegroting van de Vlaamse regering-Jambon heeft typische Belgische trekjes: besparen betekent niet direct minder uitgeven, maar minder meer uitgeven. Maar op het gebied van de sociale zekerheid wil de Vlaamse regering zo veel mogelijk haar eigen weg gaan.

In het jaarverslag en de halfjaarlijkse rapporten van de Nationale Bank staat steevast een heel interessante grafiek over de evolutie van de overheidsuitgaven. Die worden afgezet tegenover de economische groei. De voorbije jaren, in de periode van de regering-Michel I, viel op dat de uitgaven minder snel stegen dan de economische groei. Dat is een verschil met de regering-Di Rupo, toen de uitgaven jaarlijks hoger uitkwamen dan de groei. De regering-Michel noemde zich een besparingsregering maar afgezien van 2015 daalden de overheidsuitgaven in de voorbije regeerperiode niet. Ze lagen gewoon minder hoog. En dat ze lager waren d...