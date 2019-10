Wat in het begin van de week nog ondenkbaar leek, is het aan het einde van de week plots realistisch. Een brexit-akkoord ligt weer op tafel omdat de Britse premier Boris Johnson onverwacht veel water in de Ierse wijn wil doen.

Dinsdag. Harde brexit of Corbyn. Zoals de kaarten aan het begin van de week liggen, rest de Britten die twee opties. Het is kiezen tussen de pest en de cholera, want een no-deal-brexit is een dure affaire, maar een linkse Labour-regering onder leiding van Jeremy Corbyn is zo mogelijk een nog duurdere uitkomst voor de Britse economie. De milde tussenweg van een onderhandelde brexit lijkt definitief van tafel. De zogenaamde backstop blijft een onoverkomelijke hindernis. De backstop houdt in dat er geen fysieke grens komt tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Voor de Europese Unie is dat een rode lijn waarover niet kan worden onderhandeld. Geen grens betekent dat Noord-Ierland in de Europese douane-unie moet blijven. Dat betekent dat het hele Verenigd Koninkrijk voor onbepaalde tijd in de douane-unie moet blijven, wat impliceert dat het Verenigd Koninkrijk gebonden blijft aan Europese handelsverdragen, maar niets meer in de pap te brokken heeft in de Europese besluitvorming. Dat statuut van 'vazalstaat' laat de Britten steigeren. Het Britse parlement stemde de deal van Theresa May tot drie keer toe weg, precies omdat die deal het Verenigd Koninkrijk voor onbepaalde tijd in de douane-unie hield. Een andere optie is dat enkel Noord-Ierland in de douane-unie blijft en de rest van het Verenigd Koninkrijk niet. Maar dat ...