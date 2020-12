Het vertrekt allemaal vanuit ons brein. Daar zit onze veerkracht, zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

De Trends-editie van deze week mag u gerust een traditie noemen. Het beste van het beste: de jaarlijkse vooruitblik van The Economist, gecombineerd met een aantal van onze beste columnisten. Ga er rustig voor zitten, want deze versie wordt ongetwijfeld de meest bijzondere vooruitblik ooit. De reden is niet ver te zoeken. Al negen maanden lang beperkt corona onze fysieke mogelijkheden. Dat is confronterend omdat we het gewend zijn ons ding te doen. Voor veel mensen is het zelfs de allereerste keer dat iets hun plannen doorkruist. Ze zijn nooit ernstig ziek geweest, ze hebben nooit iets tekort gehad en ze komen overal mee weg. Eigenlijk mogen ze zich gelukkig prijzen. Maar sinds negen maanden is het anders. We worden afgeremd. En niemand weet hoelang dat precies zal duren. Mag ik er daarom een paar rolmodellen bij halen? Marc Herremans, wijlen Marieke Vervoort, Stig Broeckx. Drie sportlui, die op een bepaald moment in hun leven met zware fysieke beperkingen geconfronteerd zijn. En niet eens tijdelijk. Rolstoelatlete Marieke Vervoort wist al lang dat de pijn alleen maar erger zou worden en dat ze vroeg of laat uit het leven zou stappen. Toch heeft zij bijna letterlijk bergen verzet. Triatleet Marc Herremans en wielrenner Stig Broeckx kwamen allebei zwaar ten val. We zijn er niet altijd bij en misschien twijfelen zij soms ook. Maar telkens als zij naar buiten treden, is het met een enorme levenskracht. Stig Broeckx is niet meer dezelfde. Hij beseft dat heel goed, maar hij geniet van het leven en vecht voor elke meter vooruitgang. Marc Herremans is vastbesloten te zullen lopen. Wie naar die mensen kijkt, kan zich alleen maar afvragen waar hun kracht vandaan komt. Het is pure mentale kracht. Een kracht die elke fysieke beperking overstijgt. De ultieme veerkracht. Wie er oog voor heeft, ziet een soortgelijke veerkracht overal rondom ons. Trends brengt al een hele tijd verhalen van ondernemers die het anders doen. Ze hebben de fysieke beperkingen aangegrepen om na te denken en te vernieuwen. In deze Trends zit een bijdrage van onze columniste en onderneemster Daniëlle Vanwesenbeeck. Zij is terecht trots op haar omzetgroei van 7 procent, helemaal dankzij een nieuw product: gepersonaliseerde verpakkingen. Dat heeft ze bedacht tijdens corona. Kijk rond in uw buurt. De frituur in ons dorp is in maart heel even gesloten geweest. Vervolgens bleek de uitbater de allereerste in de omtrek te zijn met plexiglas en een tent om buiten aan te schuiven. Wat een topondernemer! De lokale bakker had al een website, maar elke week groeit het leger klanten dat de zondagse pistolets online bestelt. Het zijn mensen die zich schikken in ons collectieve lot en er het beste van maken. Het hoeven dus niet altijd beursgenoteerde bedrijven te zijn met knappe CEO's aan de top. Véél mensen doen het. Kijk ook naar uzelf. Maak het lijstje van wat u vandaag helemaal anders doet dan een jaar geleden. Sommige nieuwe gewoonten zullen blijvers zijn. Allicht werkt u straks nog altijd vaker thuis dan vroeger. Misschien heeft u nu meer vertrouwen in uw medewerkers. Mogelijk blijft u lokaler winkelen en neemt u daar weer de tijd voor. Hopelijk praat u straks vaker digitaal met de mensen die u graag ziet, maar die u niet zo vaak fysiek ontmoet. Mijn vader is tachtig. Hij zoomt. Een diepe zucht af en toe is niet verboden, maar kijk naar wat u de afgelopen maanden allemaal hebt verwezenlijkt. Alle nieuwigheden rondom ons heeft iemand bedacht en zijn we samen gaan doen. Het vertrekt allemaal vanuit ons brein. Daar zit onze veerkracht. Dat is zo bij die topatleten en het is zo bij ons allemaal. Neem het mee naar 2021 en doe er uw voordeel mee. Niemand weet hoelang de fysieke beperkingen nog zullen duren. Maar onze geest is niet beperkt. Onze geest is vrij en haalt het beste in ons naar boven.