De Nederlandse minister-president Mark Rutte heeft zijn les geleerd, zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

De Vlaamse politici volgden de Nederlandse verkiezingen voor de Tweede Kamer met meer dan gewone aandacht. De Open Vld-top glorieerde, toen bleek dat de zusterpartijen VVD en D66 de verkiezingen hadden gewonnen. Maar economen wreven de Open Vld'ers onder de neus dat de Nederlandse economie het na jaren met een liberaal als minister-president veel beter doet dan de Belgische, hoewel hier twee decennia liberale partijen aan de knoppen zaten.

De volgende Nederlandse regering heeft meer financiële ruimte dan de Belgische om de economie na corona met meer overheidsinvesteringen en uitgaven energie te geven. Voor de crisis had Nederland een begrotingsevenwicht en nu bedraagt de overheidsschuld 62 procent van het bbp, iets minder dan de helft van de Belgische. In Den Haag bestaat een consensus dat een expansief budgettair beleid prioritair is. Na de financiële crisis van 2008 bespaarde Nederland zwaar en werd het herstel gefnuikt. Pas in 2014 was de crisis uitgezweet. Mark Rutte heeft zijn les geleerd.

Nederland is weer gidsland.

Ook de arbeidsmarkt blijft met een werkzaamheidsgraad van 80 procent beter draaien dat de Belgische. Het flexibele Nederlandse systeem was de voorbije jaren wel te veel doorgeslagen. Er dreigde een tweedeling op de arbeidsmarkt, met mensen met een vaste baan en een paar miljoen flexwerkers in een precair sociaal statuut. Het is een prioriteit voor de volgende regering om flexibiliteit en werkzekerheid te verzoenen. Nederland is opnieuw een gidsland.

Een minpunt blijft de Nederlandse woningmarkt. Die zit alweer in een snelkookpan. De prijzen stijgen snel, niet alleen door de lage rente, ook omdat het land al decennialang kampt met een tekort aan woningen en bouwgrond.

