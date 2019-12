N-VA versus PS: 'The Old Firm' in de Wetstraat

Alain Mouton Redacteur bij Trends

Een regenboogcoalitie zonder N-VA in de lente of nieuwe verkiezingen. Daar stevent de Wetstraat in 2020 op af. Waarbij de aloude tegenstellingen tussen PS en N-VA het sociaaleconomische debat zullen beheersen. Een constante zoals The Old Firm, de altijd gespannen voetbalmatchen tussen Glasgow Rangers en Celtic Glasgow in Schotland.

" Men kan het geleverde werk zomaar niet in de vuilbak gooien." Dat was de teneur nadat PS-voorzitter Paul Magnette zijn opdracht als informateur aan de koning had teruggegeven. De nota van Magnette blijft een basis voor een regeerakkoord. Dat wil zeggen: hogere uitkeringen, meer sociale uitgaven en geen prioriteit voor maatregelen die de werkzaamheidsgraad verhogen. Van een strenger werkloosheidsstelsel is geen sprake. In het beste geval sociaaleconomisch ter plaatse trappelen, lijkt de rode draad door een regeerakkoord voor een regenboogcoalitie (paars-groen met CD&V). Kleine bijsturingen moeten de Vlaamse christendemocraten en liberalen over de streep trekken. Van de PS kan niet worden verwacht dat ze nog een bocht van 180 graden maakt. Magnette vindt dat hij al veel heeft toegegeven aan Open Vld: de maatregelen van de regering-Michel blijven onaangeroerd. Er komt geen verlaging van de pensioenleeftijd tot 65 jaar, geen groeinorm in de gezondheidszorg van 3 procent boven de inflatie, geen minimumloon van 14 euro per uur en geen verlaging van de btw op elektriciteit tot 6 procent. Voor de Franstaligen was het rapport-Magnette een centrumnota. Daar komt bij dat er geen duurzame sanering van de publieke financiën komt. Een status quo met een tekort tussen 2,3 en 3 procent van het bbp lijkt de voorkeur te genieten. Een regenboogcoalitie met mogelijk Koen Geens (CD&V) als premier zal sociaaleconomisch eerder links dan centrum kleuren. Nieuwe verkiezingen Als die coalitie er ooit komt natuurlijk. De verdeelde Open Vld kan roet in het eten strooien. Als de gesprekken tot aan de voorzittersverkiezingen van de liberalen in maart aanslepen, kan het gebeuren dat Open Vld bedankt voor een regering zonder N-VA. En dan liggen nieuwe verkiezingen voor de hand. Dat is altijd een risico, maar het ziet ernaar uit dat de grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens daar het meeste voordeel uit zullen halen. De PS neemt de nota-Magnette mee als verkiezingspamflet en kan dan zelfs kiezers van de radicaal-linkse PTB terugwinnen. De N-VA kan zich profileren als de anti-PS-partij en waarschuwen voor een onbetaalbaar economisch programma. De tegenstellingen tussen de PS en de N-VA zijn een certitude in België. Zoals The Old Firm, het altijd beladen voetbalduel in Schotland tussen de protestanten van Glasgow Rangers en de katholieken van Celtic Glasgow. Lees ook Balans van de week: België leeft opnieuw boven zijn stand '2020 kan het jaar worden waarin de brexit plaats maakt voor de vlexit'