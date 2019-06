De sociaaldemocrate Mette Frederiksen is op weg om de nieuwe premier van Denemarken te worden. Haar recept: een economische ruk naar links met meer sociale uitgaven, gekoppeld aan een streng migratiebeleid.

Een lidkaart kopen van de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidspartij ANC. Dat was de eerste politieke daad die Mette Frederiksen, de winnaar van de Deense parlementsverkiezingen, op haar vijftiende stelde. Dat was in 1992. Lang geleden, zeker als we zien met welk programma ze als sociaaldemocratische partijvoorzitter naar de kiezer stapte. Frederiksen beloofde een streng migratiebeleid. Zo moeten niet-Europese migranten worden teruggestuurd naar Noord-Afrika. Denemarken mag slechts een maximumaantal niet-westerse vluchtelingen opvangen. Socialdemokratiet, zoals haar partij in het Deens heet, eist strengere eisen voor gezinshereniging, zoals talenkennis, opleiding en werkervaring. Geen enkele buurt of school mag meer dan 30 procent niet-westerse migranten tellen.

...