Microbioloog Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen brak een maand geleden een lans voor mobiele teams die de leerlingen en de leerkrachten op school zouden testen, om te vermijden dat hele klassen in quarantaine moeten. Deze week rijdt voor het eerst zo'n team uit, om de huisartsen en de schoolartsen te ontlasten.

Sinds deze week rijdt in de provincie Antwerpen een bus rond met behalve een chauffeur ook twee verpleegsters. Het is een van de mobiele testteam die de microbioloog Herman Goossens in zijn hoofd had. De bedoeling is dat er binnenkort twee van dergelijke mobiele teams rond rijden. Ook in andere provincies zou daarover nagedacht worden, maar Antwerpen is de eerste provincie die ermee start.

"De CLB-artsen verliezen veel tijd, omdat ze leerlingen en leerkrachten naar de huisarts moeten sturen", zegt Guy Hans, de medisch directeur van het UZA. "Tien leerlingen kunnen naar tien verschillende huisartsen gaan. Die testen krijgen geen prioriteit in de labo's. En het is voor de schoolartsen niet altijd makkelijk om achteraf alle testresultaten te pakken te krijgen."Snelheid is nochtans belangrijk. "Als een risicocontact op school besmet is, moet de hele oefening van de contactopsporing van nul opnieuw beginnen", verklaart Hans. Door de bus dicht bij de school te parkeren en rechtstreeks bij het federale testplatform aan te kloppen, kunnen de mobiele teams sneller en efficiënter gegevens verzamelen.Bovendien zouden de mobiele teams ook de fameuze speekseltests kunnen valideren. "We gebruiken de klassieke neus- en keelwissers en zullen daarnaast ook een speekselstaal vragen", zegt Hans. "Met de speekseltesten kunnen we veel meer mensen testen, en er is minder personeel nodig voor de afname. Door de twee testen naast elkaar te gebruiken, kunnen we nagaan hoe accuraat de speekseltesten zijn."De verwerking van de speekseltesten in de labo's moet wel nog altijd gebeuren. De flessenhals die er nu is bij de labo's, los je er dus niet mee op. Coronacommissaris Pedro Facon heeft op Radio 1 beloofd dat de capaciteit van de labo's tegen het einde van het jaar opgetrokken wordt tot 100.000 klassieke coronatesten per dag. Vandaag kunnen die labo's redelijk vlot 60.000 à 65.000 testen per dag verwerken.Volgens Philippe De Backer, die tot voor kort verantwoordelijk was voor de testcapaciteit, is het mogelijk de testcapaciteit in enkele weken te vergroten. Hij wijst er ook op dat in veel andere landen de asymptomatische hoogrisicocontacten al langer in quarantaine worden gezet, zonder testen. "Het is geen onlogische beslissing", reageert hij op de wijziging van de teststrategie die maandagavond is doorgevoerd.Hans bekent dat het hem zorgen baart dat in ons land niet langer alle nauwe contacten van besmette personen onderzocht zullen worden. Mensen zonder symptomen worden voorlopig niet getest, om voorrang te geven aan mensen met symptomen en mensen die in de zorg werken. "Maar de strategie in de scholen blijft ongewijzigd", benadrukt Hans. "Want om clusters van besmettingen vast te stellen in de scholen, moeten de hoogrisicocontacten onderzocht worden."