Miranda Ulens (algemeen secretaris ABVV): 'Nergens zie ik het sociale gelaat van deze regering'

Er mogen deze legislatuur dan wel ruim 200.000 banen bij komen, Miranda Ulens is niet onder de indruk. De nieuwe algemeen secretaris van het ABVV heeft geen goed woord over voor het beleid van de regering-Michel. "Met een deel van het geld van de lastenverlagingen had ze veel beter de pensioenen verhoogd."