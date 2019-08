Silvio Berlusconi is allang vergeten, de nieuwe volksmenner van Italië heet Matteo Salvini. Hij ziet eindelijk zijn kans schoon om zijn immense populariteit te verzilveren.

Premier worden, dat heeft Matteo Salvini altijd gewild. Die hoofdprijs komt nu eindelijk in zicht voor de Milanees die het, met amper een diploma middelbaar onderwijs op zak, schopte tot minister van Binnenlandse Zaken. Vorige week trok Salvini zijn vertrouwen terug in de Italiaanse coalitieregering, die hij vergeleek met een koppel dat meer ruzie maakt dan de liefde bedrijft. Een terechte vergelijking, want het heeft nooit geboterd tussen de rechtse Lega van Salvini en de Vijfsterrenbeweging. De aanleiding voor de regeringscrisis was de aanleg van een hogesnelheidsspoor tussen Turijn en Lyon. Bij een stemming daarover in de senaat stonden beide coalitiepartners lijnrecht tegenover elkaar.

...