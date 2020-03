De Italiaanse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus dienen vooral om de ziekenhuizen te ontlasten, zegt Marleen Verstreken, posthoofd van Flanders Investment & Trade in Milaan. Voor de economie blijven de gevolgen beperkt, voorlopig toch. "Alles hangt af van hoelang de piek van de epidemie op zich laat wachten."

In de ziekenhuizen van Noord-Italië heersen dramatische toestanden. "Op de gang liggen patiënten die op intensieve zorg zouden moeten liggen. Zij vormen mogelijke besmettingshaarden voor het verplegend personeel en voor andere patiënten", zegt Marleen Verstreken, verantwoordelijk voor Noord-Italië bij FIT (Flanders Investment & Trade), het Vlaamse overheidsagentschap dat ondernemers bijstaat bij het exporteren en investeren in het buitenland. "De toestand in de ziekenhuizen is kritiek. Er is een tekort aan mondmaskers voor het personeel, terwijl net die mensen in de vuurlinie liggen. De besmettingsgraad bij het medisch personeel is hoog."De maatregelen van de Italiaanse regering moeten dus vooral de stormloop op de ziekenhuizen stilleggen?MARLEEN VESTREKEN. "Zo interpreteer ik de maatregelen toch. De overheid wil voorkomen dat de ziekenzorg in elkaar klapt. Vandaar de oproep van de overheid om je zo weinig mogelijk buitenshuis te begeven, en niet naar het ziekenhuis te gaan. Je moet thuis uitzieken, tenminste als je toestand niet te ernstig is. Italianen zijn van nature hypochonders. Ze lopen gemakkelijk naar het ziekenhuis of de spoeddienst als ze menen iets onder de leden te hebben. Maar de spoeddiensten zijn overrompeld, en de afdelingen voor intensieve zorg komen bedden tekort. En dan is het Noord-Italiaanse gezondheidszorgsysteem nog van goede kwaliteit. Als de epidemie doorzet naar de Zuid-Italië, wordt de toestand veel erger."De Italiaanse overheid wil een gebied met 16 miljoen inwoners afsluiten. Is dat doenbaar?VERSTREKEN. "We moeten het herdefiniëren. Het is eerder een slowdown dan een lockdown. Alle goederentransport blijft mogelijk. Er zijn geen blokkades. Bestuurders van goederentransporten kunnen de zogenoemde rode zone binnen- en buitengaan, en zich ook in de zone verplaatsen. De verplaatsingen zijn weliswaar beperkt tot de strikte levering en het laden van goederen. In principe mogen de chauffeurs niet uit hun voertuig stappen, en moeten ze wegwerpmaskers en handschoenen dragen. Idealiter heeft de chauffeur ook een document van het Italiaanse bedrijf bij zich, dat verklaart dat de goederen dienen voor de voortzetting van de productie. Maar de Noord-Italiaanse productie is dus niet geblokkeerd. De bevoorrading komt niet in het gedrang."Wat met het personenverkeer van en naar de rode zone?VERSTREKEN. "Er zijn controles aangekondigd, met random checks, maar het is uiteraard moeilijk zo'n groot gebied hermetisch af te sluiten. Ik denk niet dat er overal blokkades zullen zijn. Inwoners van de rode zone die het afgelopen weekend aan zee of in de bergen doorgebracht hebben, mogen binnen, op vertoon van hun identiteitskaart. Toeristen in de rode zone mogen naar huis, maar de luchthaven Milaan-Malpensa gaat vandaag dicht. De vluchten op Milaan-Linate worden beperkt, om mensen toe te laten naar huis te komen. Vanaf morgen zouden de uitgaande vluchten in Linate stilvallen."Kunnen de inwoners van de rode zone nog gewoon naar hun werk?VERSTREKEN. "In principe wel, maar ze worden opgeroepen thuis te werken of, als de werkgever het vraagt, vakantie op te nemen. Fabrieksarbeiders mogen naar hun werk, want een productieproces kan je uiteraard niet van thuis uit op gang houden. Werknemers die buiten de rode zone wonen, moeten een document van hun werkgever bij zich hebben. Verplaatsingen met het openbaar vervoer zijn mogelijk, want dat blijft rijden. Voor de rest gelden de bekende adviezen: een meter afstand houden van elkaar, regelmatig handen wassen, niezen in de elleboog."De bedrijven blijven draaien. Zo te zien zal de economische impact van de maatregelen nog meevallen.VERSTREKEN. "Alles hangt af van hoelang de piek van de epidemie op zich laat wachten. Gisteren raakte bekend dat er op één dag opeens meer dan honderd coronadoden gevallen waren in Italië. Als nog meer mensen ziek worden en sterven, dan kan de productie wel in het gedrang komen. De maatregelen gelden tot 3 april. Zal de epidemie dan over haar hoogtepunt zijn? Dat is koffiedik kijken. Maar met de maatregelen zoals ze nu zijn, zie ik niet direct grote economische gevolgen. Uiteraard zijn alle beurzen in de regio uitgesteld of afgelast. De grote meubel- en designbeurs van Milaan had moeten plaatsvinden in april, maar is uitgesteld tot juni. Maar ik hoor dat weinig bedrijven hun deelname herbevestigd hebben."