Omdat het aantal coronabesmettingen en -doden blijft oplopen, heeft de Italiaanse regering een nieuwe, drastische stap gezet: heel Italië gaat in quarantaine. Maar van een economische lockdown is nog altijd geen sprake, aldus Marleen Verstreken, posthoofd van Flanders Investment & Trade in Milaan.

De coronateller blijft gevaarlijk tikken in Italië. Het aantal coronabesmettingen gaat naar 10.000, het aantal coronadoden zit bijna aan 500. De Italiaanse regering besloot om opnieuw in de grijpen. De 'rode zone' wordt uitgebreid tot het hele Italiaanse grondgebied.Wat heeft de Italiaanse regering precies beslist?MARLEEN VERSTREKEN. "Inhoudelijk blijven de maatregelen gelijk, maar ze gelden nu voor het volledige territorium. Dat wil zeggen: de overheid vraagt om verplaatsingen en sociale contacten zo veel mogelijk te beperken. Verplaatsingen mogen nog voor dringende medische hulp, of voor noodzakelijke aankopen in de winkel of de apotheek. Ook de levering van goederen mag nog, om te vermijden dat het economische systeem plat valt. Dat betekent dat winkels kunnen worden bevoorraad met voeding, en productiebedrijven met onderdelen. Maar dat moet gebeuren met de nodige voorzorgsmaatregelen: een meter afstand van elkaar houden, fysieke contacten beperken, zo vlug mogelijk laden en lossen, en documenten zo veel mogelijk digitaal te versturen."Vlaamse bedrijven moeten dus niet bang zijn voor het staken van leveringen vanuit Italië?VERSTREKEN. "Neen, die leveringen kunnen in principe doorgaan. Want de Italiaanse bedrijven sluiten hun deuren niet. De Italiaanse overheid vraagt aan de bedrijven wel dat ze hun werknemers zo veel mogelijk thuis laten werken. Maar ze mogen nog naar hun bedrijf als dat moet. Daarvoor kunnen ze trouwens het openbaar vervoer gebruiken, want dat blijft rijden."Omgekeerd kunnen Vlaamse bedrijven nog naar hun Italiaanse klanten rijden, sporen of vliegen?VERSTREKEN. "Ja, ook dat is nog mogelijk. Dat heeft premier Giuseppe Conte benadrukt. De buitenlandse leveringen komen niet in het gedrang. Daarom zie ik voor onze Vlaamse bedrijven niet direct een zware impact."Neem dat een Vlaamse zakenman een Italiaanse bedrijf ter plekke een zakenvoorstel wil doen. Vluchten naar Italië zijn er bijna niet meer. Kan hij nog rijden naar pakweg Rome?VERSTREKEN. "In principe kan hij naar heel Italië rijden. Als hij bijvoorbeeld dringend 50 kilogram chocolade moet brengen naar zijn Italiaanse klant, dan mag dat. Maar hij moet een document bij zich hebben - dat hij kan downloaden van de website van de Italiaanse overheid (zie afbeelding onderaan) - waarin hij verklaart dat de levering noodzakelijk is voor de continuïteit van zijn bedrijf of die van zijn klant. Die verklaring moet waarheidsgetrouw zijn, want op valse verklaringen staan straffen." Zo te zien zal het economische leven niet tot stilstand komen. Met wat geluk blijft de economische schade binnen de perken.VERSTREKEN. "Het heeft toch wel een stevige economische impact. Ik denk aan het toerisme, een doorslaggevende sector voor de Italiaanse economie, die nu keldert. Ook bedrijfsbezoeken en handelsbeurzen gaan niet meer door. Praktisch alle vluchten naar Italië zijn geschrapt. En het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu ook een negatief reisadvies gegeven voor Italië. Officieel mag je dus vanuit België niet meer naar Italië reizen. Maar de Italiaanse economie valt nog altijd niet stil."Blijkbaar hadden enkele Zuid-Italiaanse regio's op eigen houtje maatregelen genomen?VERSTREKEN. "Voor de zuidelijke regio's rees er een psychologisch probleem. Ze zijn economisch fragieler, en hebben daarom des te meer schrik voor een epidemie. Enkele van die regio's hadden beslist bepaalde transporten vanuit Lombardije niet meer binnen te laten, hoewel zo'n verbod wettelijk niet mag. Transportbedrijven kregen problemen. De uitbreiding van de quarantaine tot heel Italië moet dat probleem oplossen. Daarom is het een goede maatregel."De maatregel heeft bestuurlijke chaos vermeden.VERSTREKEN. "Inderdaad. Vergeet ook niet dat vele uit het zuiden afkomstige Italianen wonen en werken in het noorden. Net voor de eerste quarantainemaatregelen trokken zij in grote getale opnieuw naar het zuiden, met gevaar op infectie van de inwoners daar. Als de epidemie ook in Zuid-Italië zou toeslaan, zit het land met een nog groter probleem. Want de gezondheidszorg in het zuiden staat achter op die van het noorden. Nu heel Italië rode zone geworden, komt het hopelijk niet zo ver."