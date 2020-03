"De kosten voor de Belgische staatsschulden kunnen niet uit de hand lopen door de coronacrisis", zegt Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld.

De economische impact van de coronacrisis doet vragen rijzen over de houdbaarheid van de Belgische staatsschuld. Een eerste test begin deze week liep goed. "We hadden ons doel met opzet ruim gezet tussen 1,5 en 3 miljard euro. Gelukkig was het maandag net wat rustiger op de markten. We hebben uiteindelijk 2,98 miljard euro opgehaald. Dat was een zeer goed resultaat", klinkt het bij Jean Deboutte, de beheerder van de Belgische Schatkist.De vraag was 1,5 groter dan het aanbod. "We zijn dus niet tot het uiterste moeten gaan". De rente op tien jaar bedroeg 0,13 procent. "Zonder de crisis hadden we goedkoper kunnen lenen, maar de rente was dezelfde als in januari."Hoe sterk zal het begrotingstekort oplopen?JEAN DEBOUTTE."De crisis overvalt ons natuurlijk een beetje. Het tekort zal sterk toenemen, maar we moeten nog berekenen wat de verschillende maatregelen zullen kosten. Dat is een moeilijke oefening, waarbij je verschillende economische effecten in rekening moet brengen. Eind deze week komen we met een update."Wat is de financieringsbehoefte van België en hoe ver staat de Schatkist daarmee?DEBOUTTE. "We hebben al 14,5 miljard euro opgehaald. Dat is net niet de helft van de 30 miljard die we dit jaar wilden ophalen. We staan dus al erg ver. En we hebben nog ruimte om meer schulden te financieren. In 2011 hebben we 49,5 miljard euro opgehaald. Dat toont wat we kunnen."Verwacht u dat de Belgische rente sterk zal stijgen?DEBOUTTE. "Wij denken dat de rente op langetermijnschulden stabiel zal blijven door de massale inkopen van obligaties die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangekondigd. Die inkopen stabiliseren de markt."Kijk, we zullen meer moeten lenen, maar we betalen daar nauwelijks voor. Zelfs als de tienjaarsrente 0,2 of 0,3 procent bedraagt, maakt dat op de totale kostprijs voor de Belgische schuld niet zoveel uit. Die kosten kunnen nooit uit de hand lopen."De coronacrisis gooit dus geen roet in het eten wat betreft de houdbaarheid van de Belgische schuld?DEBOUTTE."We hebben de lage rente voor lange tijd vastgelegd. De gemiddelde looptijd van de Belgische schuld bedraagt nu 9,99 jaar tegen een gemiddelde rente van 1,94 procent. Met onze nieuwe uitgiftes zitten we daar nog altijd een flink stuk onder, dus dat gemiddelde zal blijven dalen. We zijn goed beschermd tegen een stijging van de rente."De Schatkist heeft meer dan andere landen ingezet op een verlenging van de gemiddelde looptijd. Dat loont nu?DEBOUTTE."De redenering was altijd dat we voorzichtig moeten zijn. Tot voor kort leek dat niet nodig, want de groei was nog relatief hoog en de rentes laag. Maar wij hanteren niet één scenario. Je ziet dat het snel kan keren en dat de financieringsbehoefte snel kan stijgen. Maar op dit moment lopen we zeker niet in het vizier. Ik ben er tamelijk gerust in."