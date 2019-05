Als de volgende federale regering de rekeningen op orde wil krijgen, moet de werkzaamheidsgraad omhoog, zegt kandidaat-premier Jan Jambon (N-VA). Maar als een linkse ploeg met de PS en Ecolo de sociaaleconomische hervormingen van de regering-Michel wil terugdraaien, dan moet het confederalisme op tafel komen.

" Confederalisme maakt integraal deel uit van ons programma. Daarmee stappen we naar de kiezer. We zullen het ook op tafel leggen bij de regeringsonderhandelingen. Ik snap niet dat daar heisa over wordt gemaakt." Het N-VA-kopstuk Jan Jambon is verbaasd over de opwinding die in de politieke wereld ontstond toen hij een paar weken geleden tijdens een debat stelde dat zijn partij haar communautaire agenda zou meenemen naar federale onderhandelingen, ook al is Jambon een uitgesproken kandidaat-premier van België. "Confederalisme is het DNA van de partij", benadrukt hij.

