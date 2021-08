Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft maandag een bedrag van 650 miljard dollar (ruim 547 miljard euro) goedgekeurd om landen te helpen de coronacrisis te doorstaan. Het gaat om het grootste steunbedrag sinds de oprichting van het IMF. Het geld heeft als doel landen te helpen met oplopende schulden en de financiële gevolgen van de coronapandemie.

Het is voor het eerst sinds de wereldwijde economische crisis in 2009 dat de organisatie van de Verenigde Naties een groot steunbedrag met dit doel vrijmaakt. Destijds ging het om 250 miljard dollar (ruim 210 miljard euro).

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva omschrijft het noodbedrag als 'een prik in de arm voor de wereld' die zal helpen de wereldwijde economische stabiliteit te bevorderen. 'Het zal vooral de meest kwetsbare landen helpen die worstelen met de impact van de coronacrisis', zei Georgieva maandag in een verklaring.

