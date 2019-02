Hoogleraar Rob de Wijk: 'Een hoop landen heeft een bloedhekel aan het Westen'

Donald Trump steelt de show, maar Xi Jinping steelt de wereld. De Amerikaanse hegemonie kalft af, China krijgt het voor het zeggen, betoogt de Nederlandse hoogleraar Rob de Wijk in zijn boek De Nieuwe Wereldorde. 'Als we nog een kans willen maken tegen China, moeten we samenwerken. Een wereldorde is mensenwerk.'