Het Verenigd Koninkrijk wacht een hobbelig parcours

In 2019 zal de brexit opnieuw de Britse politiek beheersen. Het vertrek uit de Europese Unie stelt alle andere politieke en economische bekommernissen in de schaduw. Het waarschijnlijkste scenario is dat premier Theresa May een deal zal loskrijgen die maakt dat Groot-Brittannië de EU formeel op 29 maart verlaat. Ondanks al haar uitspraken dat geen deal beter is dan een slechte deal, hebben zij en andere EU-leiders altijd geweten dat een vertrek zonder akkoord bijzonder schadelijk zou zijn voor alle partijen. De Europese economie is gaan haperen. Een verbitterde scheiding zou onverantwoord zijn in een tijd dat de geopolitieke span...