Bedrijven in België worden betrokken bij de productie van nieuwe wapensystemen, zegt Trends-redacteur alain Mouton.

Een oudje in een rolstoel dat kijkt naar een voorbijvliegende straaljager, en het opschrift 'Daar vliegt ons pensioen'. Het was vijf jaar de affiche van een campagne die de Vlaamse socialisten lanceerden tegen de miljardeninvesteringen in defensie van de vorige federale regering. Sp.a, nu Vooruit, zat toen in de oppositie.

Wat een verschil met de steun die de partij van Conner Rousseau nu verleent aan het optrekken van het defensiebudget door de Vivaldi-regering. De 10 miljard euro extra investeringen door minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) kreeg groen licht van de nochtans altijd heel pacifistische Vlaamse socialisten. De gespannen situatie in Oekraïne en het Russische spierballengerol aan de oostgrens van de NAVO hielpen daarbij. Ook linkse partijen beseffen dat er extra moet worden geïnvesteerd in defensie. Al zal België in 2030 met een budget van 1,54 procent van zijn bbp nog altijd ver verwijderd zijn van de NAVO-doelstelling van 2 procent.

Geld voor defensie spekt economie.

Maar het is beter dan niets. Vooral de investeringen in moderne militaire technologie, zoals drones en cyberveiligheid, zijn belangrijk. Die komen ook de economie ten goede. Bedrijven in België worden betrokken bij de productie van nieuwe wapensystemen en aanverwanten. Dat is nu al het geval voor de ontwikkeling van de F35-straalvliegtuigen. Luchtvaartspecialisten als Sonaca en Sabca krijgen een rol in het onderhoud van de vliegtuigen en de bouw van wisselstukken. In Oostende komt een fabriek van het France ECA Group, die drones voor de nieuwe Belgische en Nederlandse marineschepen ontwikkelt. Dat alles zorgt voor banen. Bovendien vinden de militaire toepassingen vaak hun weg naar de niet-militaire economie.

