De centrale banken wegen zo zwaar op de financiële markten, dat er geen sprake meer is van een markt, wel van een gestuurde handel. Dat zegt de econoom Geert Noels dit weekend in Trends Talk, de wekelijkse talkshow op Kanaal Z in samenwerking met Trends.

Op de beurzen scheren de technologiebedrijven hoge toppen, maar de toestand valt niet te vergelijken met de dotcomzeepbel van eind de jaren negentig, meent de econoom Geert Noels, de CEO van de vermogensbeheerder Econopolis. "In 1999 haalden de technologiebedrijven hoge beurskoersen, zonder dat ze winst maakten. Vandaag halen de technologiebedrijven opnieuw hoge koersen, maar maken ze winst", stelt de bekende econoom.

Het verschil tussen toen en nu is de dominante rol van de centrale banken. Zij pompen zoveel geld in het financieel systeem, dat ze wereldwijd zeepbellen blazen op de markten. "Vroeger trachtten centrale banken zeepbellen te bestrijden. Nu liggen ze aan de basis ervan", zegt Noels. "Als centrale banken zelf de belangrijkste actor worden op de financiële markten, dan heb je geen markt meer. Dan heb je een gestuurde handel."

Ongezond

Mochten de centrale banken de geldsluizen weer dichtdraaien, dan kunnen de koersen van de technologiebedrijven harde klappen krijgen. Ook een strenger mededingingsbeleid vormt een bedreiging voor de technologiebedrijven. Ze hebben een zeer dominante positie op de markt verworven. "De spelregels zitten zo in elkaar dat grote bedrijven nog groter kunnen worden", zegt Noels. "Kijk naar de enorme winsten van internetgiganten als Google en Amazon: dat is niet gezond."

Intussen wordt de concurrentiële voorsprong van de internetbedrijven almaar groter, met nefaste gevolgen. "Die bedrijven vegen hele sectoren van de kaart", zegt Noels. "Bovendien kopen ze ontluikende concurrenten op. Dat is niet goed voor de innovatie en de productiviteit. Er zit iets heel ongezonds in het kapitalisme vandaag."

U kunt het volledige interview met Geert Noels in Trends Talk op Kanaal Z bekijken vanaf zaterdag om 11 uur, of nu al via de video hieronder.

Lees ook: Econopolis zet investeringsfonds voor familiebedrijven in de startblokken

Op de beurzen scheren de technologiebedrijven hoge toppen, maar de toestand valt niet te vergelijken met de dotcomzeepbel van eind de jaren negentig, meent de econoom Geert Noels, de CEO van de vermogensbeheerder Econopolis. "In 1999 haalden de technologiebedrijven hoge beurskoersen, zonder dat ze winst maakten. Vandaag halen de technologiebedrijven opnieuw hoge koersen, maar maken ze winst", stelt de bekende econoom.Het verschil tussen toen en nu is de dominante rol van de centrale banken. Zij pompen zoveel geld in het financieel systeem, dat ze wereldwijd zeepbellen blazen op de markten. "Vroeger trachtten centrale banken zeepbellen te bestrijden. Nu liggen ze aan de basis ervan", zegt Noels. "Als centrale banken zelf de belangrijkste actor worden op de financiële markten, dan heb je geen markt meer. Dan heb je een gestuurde handel."Mochten de centrale banken de geldsluizen weer dichtdraaien, dan kunnen de koersen van de technologiebedrijven harde klappen krijgen. Ook een strenger mededingingsbeleid vormt een bedreiging voor de technologiebedrijven. Ze hebben een zeer dominante positie op de markt verworven. "De spelregels zitten zo in elkaar dat grote bedrijven nog groter kunnen worden", zegt Noels. "Kijk naar de enorme winsten van internetgiganten als Google en Amazon: dat is niet gezond."Intussen wordt de concurrentiële voorsprong van de internetbedrijven almaar groter, met nefaste gevolgen. "Die bedrijven vegen hele sectoren van de kaart", zegt Noels. "Bovendien kopen ze ontluikende concurrenten op. Dat is niet goed voor de innovatie en de productiviteit. Er zit iets heel ongezonds in het kapitalisme vandaag."