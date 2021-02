Econopolis wist een reeks ondernemersfamilies te scharen achter een nieuw investeringsfonds. Dat wil met een eigenzinnige stijl kapitaal en kennis verschaffen aan Belgische groeibedrijven.

Er zijn best wel wat fondsen die investeren in Belgische groeibedrijven. Met het vorig jaar opgerichte ACE Family Fund kwam er nog een bij. Het fonds zal het verschil maken met de gerenommeerde zakenfamilies die in het kapitaal zijn gestapt, aldus Geert Noels. De oprichter van de vermogensbeheerder Econopolis legde de contacten: "Ik breng mensen samen. Dat is waar ik goed in ben." Noels lanceerde het fonds samen met Alcopa, de investeringsmaatschappij van de familie Moorkens. Een eerste kapitaalronde leverde toezeggingen op van onder anderen Fernand Huts, Vic Swerts en Willy Naessens, de ronkende namen achter respectievelijk het logistieke concern Katoen Natie, de bouwspecialiteitengroep Soudal en de industriebouwspecialist Willy Naessens. En er zitten nog toezeggingen van andere ondernemersfamilies in de pijplijn. "Het fonds wordt eigenlijk een federatie van families", zegt Noels. "Een bedrijf waarin het fonds investeert, krijgt niet alleen kapitaal, maar ook een netwerk van ervaren ondernemers achter zich, die kunnen helpen bij kwesties zoals de strategie, goed bestuur of de internationalisering."

...

"Een bedrijf waarin het fonds investeert, krijgt niet alleen kapitaal, maar ook een netwerk van ervaren ondernemers achter zich, die kunnen helpen bij kwesties zoals de strategie, goed bestuur of de internationalisering." Noels verwacht dat het fonds zal eindigen met minstens 100 miljoen euro. Maar dat bedrag zegt niet alles. "Met 100 miljoen euro kan het fonds bijvoorbeeld een tiental investeringen van 10 miljoen euro doen. Bij een grotere investering is het de bedoeling dat de families een extra inbreng doen naast het fonds, in een zogenoemde club deal." Ook samenwerkingen met andere fondsen sluit Noels niet uit. "Op die manier zouden we megadeals kunnen realiseren en ook kennis samenbrengen, waarbij elk fonds kan focussen op zijn eigen sterktes. De toekomst ligt in het samenbrengen van kapitaal én mensen." Dat Noels investeerders met naam en faam achter het ACE Family Fund kon krijgen, is mee te danken aan de bloei van Econopolis in de voorbije jaren. Maar het zijn niet altijd vette jaren geweest. Sinds de oprichting in 2009 koos Noels steevast voor de richtsnoeren die hij een jaar eerder had neergeschreven in zijn boek Econoshock. De toekomst lag niet in fossiele brandstoffen en klassieke banken, wel in nieuwe technologie, de opkomst van Azië, de demografische evolutie en de klimaattransitie. Het bleken de juiste keuzes, maar het kan lang duren eer de markten een vermogensbeheerder gelijk geven. Onderweg kreeg Econopolis een opgemerkte aandeelhouderswissel te verwerken, waarbij het management de controle verwierf en enkele ondernemersfamilies instapten, waaronder de familie Moorkens. "We hadden het ons gemakkelijk kunnen maken door voor de korte termijn te kiezen en bijvoorbeeld trackers op beursindexen te kopen", zegt Noels. "Wij hebben vanaf de start uitdrukkelijk gekozen voor onze eigen overtuigingen, met thema's als duurzaamheid en exponentiële technologieën. Dat is niet elk jaar de goede keuze geweest. Maar het tij is gekeerd, vooral in de voorbije drie jaar. Kwesties als de demografische evolutie en de gezondheidszorg kwamen op scherp te staan tijdens de pandemie. En door zijn aanpak van de pandemie bewijst Azië zich als continent van de toekomst. Wie kiest voor zijn overtuiging, moet een duursporter zijn." Voor het ACE Family Fund geldt dezelfde filosofie. "Als je met zo'n fonds wilt scoren op de korte termijn, doe je maar beter iets anders", zegt Noels. "Dit fonds gaat verbintenissen aan voor bijna twee decennia. Het kapitalisme dat bedrijven zomaar doorschuift van de ene naar de andere koper, om uit elke doorverkoop zo veel mogelijk winst te putten, is onethisch. Bedrijven zijn levende organismen van werknemers, klanten en leveranciers ¬ echte mensen dus. Bedrijven zijn geen koopwaar." Noels beseft dat hij als criticus van het kapitalisme in een dubbelzinnige positie zit. Per definitie leeft een vermogensbeheerder van het kapitalisme. "Ik ben tegelijk een speler in het kapitalisme en een kritische toeschouwer", zegt Noels. "Maar als speler kan ik nog altijd mijn eigen speelstijl kiezen: fair play en een attractief spel. Wellicht win je daar niet elke match en elke competitie mee, maar over een periode van tien jaar zal het publiek jouw stijl verkiezen. Daarvoor moet je visie hebben en koppig zijn." Het ACE Family Fund heeft zijn ruggengraat van gerenommeerde families en zijn aparte stijl, waarmee het zich kan onderscheiden van andere fondsen. Maar het segment van de groeibedrijven blijft een vijver waarin velen vissen. Allemaal willen ze de verborgen Belgische kampioenen bovenhalen. "Zeker, maar dat betekent niet dat wij geen kans maken", zegt Noels. "Dat is in het leven ook zo. Wie een levensgezel of -gezellin zoekt, is niet de enige die een partner zoekt. Een ondernemer die een goed team wil samenstellen, is evenmin de enige die dat probeert. Wie enkel plekken opzoekt zonder concurrentie, maakt wellicht de verkeerde keuze. Ga uit van je eigen sterkte. Ik vind het niet erg dat er veel fondsen zijn. Een breed aanbod is goed. Dan kan zo'n groeiende onderneming het fonds kiezen dat het best bij haar past. Er is voor elk wat wils."