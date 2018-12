Geen herstelregering bis: België op weg naar lange formatiegesprekken

Wanneer de federale verkiezingen in 2019 ook plaatsvinden, België is opnieuw op weg naar lange formatiegesprekken. Neem daar nog een economische groeivertraging bij en de kans op een voortzetting van het voorzichtige herstelbeleid is de komende twaalf maanden zeer klein.