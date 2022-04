Fiscaal advocaat Michel Maus pleit voor een betere verstandhouding tussen de burger en de fiscus. Hij heeft daar een stappenplan voor ontwikkeld. Maus is niet alleen fiscaal advocaat en universiteitsprofessor maar ook voorzitter van de vzw Fiscaal Ideaal, een actiegroep die voor eerlijkere belastingen ijvert. Dit weekend is Maus te gast in Trends Talk op Kanaal Z.

In België is de belastingdruk te hoog en te ongelijk verdeeld, stelt fiscaal expert Maus in Trends Talk. Dat veroorzaakt frustratie, waardoor heel wat Belgen vrij tolerant staan tegenover belastingontwijking en zelfs belastingontduiking.

Om de relatie tussen de burger en fiscus te verbeteren, heeft Maus een stappenplan klaar. Hij pleit er onder meer voor de zogeheten 'fiscale koterijen' te slopen : de talrijke uitzonderingen op de belastingwet, die er gekomen zijn onder druk van lobbygroepen.

Maus pleit niet alleen voor duidelijkere belastingwetten, hij pleit ook voor een toegankelijkere belastingadministratie, die minder gericht is op confrontatie en meer oog heeft voor begeleiding en bemiddeling. Structureel overleg tussen de fiscus en belastingexperts kan daarbij helpen.

Maus hamert ook op een gelijke behandeling van alle belastingplichtigen. Je kunt geen kleine sjoemelaars veroordelen en tegelijk minnelijke schikkingen afsluiten met grote, frauderende ondernemingen, vindt hij.

