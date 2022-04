Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) doet in de studio van Kanaal Z zijn tweede actieplan uit de doeken tegen fiscale en sociale fraude.

Bedrijven die een onaangekondigde controle krijgen en de toegang tot de computergegevens verhinderen, door bijvoorbeeld de elektriciteit uit te schakelen, kunnen een dwangsom opgelegd krijgen. Ook de controletermijnen voor de belastingaangifte van complexe dossiers worden verlengd.

De overheid zal voortaan tien jaar terug in de tijd kunnen gaan, nu is dat zeven jaar. Minister Van Peteghem reageert in Z-Nieuws ook op de fiscale hervormingsvoorstellen die fiscaal expert Michel Maus heeft toegelicht in Trends van deze week en in Trends Talk op Kanaal Z

