De Europese Commissie heeft de federale regering woensdag in een brief om meer uitleg gevraagd over de schuldgraad en de begrotingscijfers.

De Europese Commissie stelt op woensdag 5 juni haar landenspecifieke beleidsaanbevelingen voor, maar dreigt in de marge daarvan een nieuwe 'buitensporigtekortprocedure' tegen ons land in te luiden omdat de schuldgraad niet snel genoeg wordt afgebouwd. Dat heeft het persagentschap Belga uit betrouwbare bron vernomen.

De tekortprocedure maakt deel uit van het Europees toezicht op de overheidsfinanciën van de verschillende lidstaten. Het is de bedoeling dat het tekort op de begroting niet meer dan 3 procent van het bbp bedraagt ,en dat de staatsschuld niet boven de 60 procent uitkomt. Van landen waar dat wel het geval is, wordt verwacht dat ze het tekort en/of de schuld gradueel afbouwen. Doen ze dat niet, of niet snel genoeg, dan kunnen die landen op voorstel van de Commissie in een buitensporigtekortprocedure worden geplaatst. In dat geval houdt de Commissie nauw toezicht op de sanering van de overheidsfinanciën.

België dreigt opnieuw op dat strafbankje terecht te komen, meldt Belga. De Commissie stelt vast dat de schuldgraad niet snel genoeg wordt afgebouwd, maar wil van België weten met welke factoren ze rekening moet houden in haar finale beoordeling. "Door een brief te sturen, geeft de Commissie overheden de kans om meer informatie te geven en aspecten te onderlijnen die in rekening moeten worden gebracht", luidt het woensdag.

Ons land is overigens niet de enige lidstaat die vandaag/woensdag een brief in de bus kreeg. Onder meer Italië kreeg een gelijkaardig bericht. Mocht de Commissie beslissen dat het gerechtvaardigd is om tegen Rome een procedure op te starten, die in het slechtste geval uitmondt in een boete van 0,2 procent van het bbp, dreigt er allicht paniek op de financiële markten. Woensdag 5 juni volgt het verdict.