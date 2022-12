De Europese Centrale bank (ECB) verhoogt de belangrijkste rentetarieven zoals verwacht met 50 basispunten of 0,5 procentpunt.

De ECB verhoogt de rente dus opnieuw, maar wel minder fors dan de 75 basispunten bij de vorige renteverhoging.

Het belangrijkste rentetarief, de rente die banken betalen om geld een week te lenen bij de ECB, stijgt tot 2,5 procent. De depositorente klimt naar 2 procent. Dat is de rente die banken krijgen als ze overtollig geld kort stallen bij de ECB. Dat tarief was jarenlang negatief om banken te stimuleren het geld in de economie te pompen.

De instelling uit Frankfurt zegt dat 'de rentetarieven nog aanzienlijk in een gestaag tempo zullen moeten stijgen' om weer naar de inflatiedoelstelling van 2 procent op middellange termijn te kunnen gaan.

We raised interest rates by 0.50 percentage points.



See our latest monetary policy decisions https://t.co/3VdGkL3X2w pic.twitter.com/tTTfr0Poqd — European Central Bank (@ecb) December 15, 2022

Eerder verhoogden ook de Bank of England (BoE) en de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) de rente met 50 basispunten.

Bekijk hieronder de toelichting bij het rentebesluit van ECB-voorzitter Christine Lagarde.

