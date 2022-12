De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de belangrijkste rentevoet donderdag zoals verwacht met 50 basispunten verhoogd. De vorige vier keer was de rente telkens met 75 basispunten opgekrikt.

De belangrijkste rentevoet staat nu op een vork van 4,25 tot 4,50 procent, het hoogste niveau sinds 2007.

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, had eerder al aangegeven dat de Fed waarschijnlijk de rente minder sterk zou verhogen. Toch betekent dit nog niet het einde van de stijgende rentevoeten: de Fed verwacht dat de rentetarieven nog verder omhoog zullen gaan, tot boven de 5 procent.

De renteverhogingen zijn nodig om de hoge inflatie in te tomen. Intussen lijkt de Amerikaanse inflatie stilaan af te koelen: in november bedroeg ze nog 7,1 procent, de vijfde daling op rij. Toch verwacht de Fed dat de inflatie volgend jaar maar zal afkoelen tot 3,1 procent, waar er in september nog sprake was van 2,8 procent.

En de economische groei in de Verenigde Staten zou volgend jaar maar 0,5 procent bedragen, waar de Fed eerder 1,2 procent naar voren schoof.

