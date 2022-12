De Britse centrale bank heeft zijn belangrijkste rentetarief verder opgetrokken van 3 naar 3,5 procent, het hoogste peil in meer dan 14 jaar.

Het is al de negende renteverhoging sinds eind vorig jaar, toen de rente nog net boven nul lag. De nieuwe verhoging was algemeen verwacht, omdat de inflatie ook in het Verenigd Koninkrijk torenhoog is.

Woensdag meldde het nationale statistiekenbureau ONS dat de inflatie in november op 10,7 procent was uitgekomen. Tegelijk heeft de Britse economie het wel nog moeilijk door de oorlog in Oekraïne.

Het is al de negende renteverhoging sinds eind vorig jaar, toen de rente nog net boven nul lag. De nieuwe verhoging was algemeen verwacht, omdat de inflatie ook in het Verenigd Koninkrijk torenhoog is. Woensdag meldde het nationale statistiekenbureau ONS dat de inflatie in november op 10,7 procent was uitgekomen. Tegelijk heeft de Britse economie het wel nog moeilijk door de oorlog in Oekraïne.