De Europese Centrale Bank wil er alles aan doen om de Europese economie te ondersteunen. Dat zegt de ECB in een reactie op een arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof over een opkoopprogramma van obligaties dat in 2015 startte.

De ECB krijgt van het Hof nu drie maanden de tijd om zich te verantwoorden rond het programma.

Het Duitse Grondwettelijk Hof weerhield dinsdagochtend verschillende klachten in verband met de massale aankoop van obligaties door de Europese Centrale Bank.

Zeven van de acht rechters oordeelden dat bepaalde elementen uit het programma niet conform zijn aan de Europese verdragen.

De ECB "neemt akte" van het arrest "maar blijft ervan overtuigd alles te zullen doen wat nodig is in het kader van haar mandaat om de stabiliteit van de prijzen te garanderen in de eurozone", zo meldt ze na een vergadering van de gouverneurs van de centrale banken.

