Duitse industriebaas Dieter Kempf: 'Laat de economie aan de economie'

Gerben van der Marel correspondent voor o.a. Trends in Duitsland

De Duitse industriebaas Dieter Kempf ziet met lede ogen aan hoe de Europese Unie in ademnood verkeert. 'Alleen in de EU hebben we een kans om een rol te spelen in de wereldeconomie.' In het Chinese of het Amerikaanse model gelooft hij niet.

DIETER KEMPF "We moeten investeren aantrekkelijker maken. Niet alleen in Duitsland maar in heel Europa."