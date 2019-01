Dit zijn de vijf opvallende verkiezingsvoorstellen van Voka

1. Een jobkorting van 100 euro netto per maand

Het aantal werklozen blijft dalen, er is een recordaantal openstaande vacatures, maar toch is een op vier Vlamingen tussen 20 en 65 jaar niet aan de slag. Naast de nog altijd 200.000 werklozen zijn er -afgezien van de 370.000 studenten - onder meer 263.000 werklozen die geen baan zoeken, 64.000 Vlamingen in de bijstand en 155.000 inactieven. Om voor die groep werken interessant te maken pleit Voka voor een Vlaamse jobkorting of jobstimulans van 100 euro per maand voor lonen tot 2500 euro bruto. Die moeten de bedrijven niet betalen, maar is een belastingverlaging die de volgende Vlaamse regering doorvoert.

...