'De regering van lopende zaken is een regering van slopende zaken aan het worden'

De staatsbank Belfius zou in april dan toch naar de beurs kunnen gaan, zo liet ontslagnemend vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vorig weekend optekenen. Vreemd dat de christendemocraat nu plots gehaast is, want Peeters stond in dat dossier de voorbije maanden constant op de rem omdat een beursgang moest worden vastgeklikt aan een oplossing voor de Arco-coöperanten. Tegelijk ...