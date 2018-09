Alain Mouton Redacteur bij Trends Opinie

'De taxshift is een taxcut en dat is maar goed ook'

'Het is vooral een goede zaak dat de taxshift de facto een belastingverlaging is. Het enige probleem is dat de regering die belastingverlaging onvoldoende gecompenseerd heeft met een daling van de overheidsuitgaven. Die schommelen nog altijd rond een te hoge 50 procent van het bbp.' Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.