De populariteit van Poetin taant

Tijdens zijn derde ambtstermijn als president is Vladimir Poetin verheven tot het godendom. De annexatie van de Krim veranderde hem van een aardse president in een symbool van Ruslands comeback op het wereldtoneel. Zijn populariteit steeg pijlsnel tot boven 80 procent en bleef zo hoog ondanks een nijpende recessie. Eind 2016 zei een kenner van het Kremlin dat de president was uitgegroeid tot "een charismatische leider van het prometheïsche type: een halfgod die de mensen het vuur heeft gebracht".

...