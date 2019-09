De Nieuwe Zijderoute: een China met twee gezichten

Jasper Vekeman Redacteur Trends & MoneyTalk

In Khorgos, op de grens met China, verrijzen de grootste drooghaven ter wereld, een nieuwe stad en een megalomane vrijhandelszone. Het plaatsje in het grote niets zegt alles over de Nieuwe Zijderoute.

KHORGOS De hoeksteen van de Nieuwe Zijderoute, waar China zijn twee gezichten toont.

Reeks: De Nieuwe Zijderoute

...

