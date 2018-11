Alain Mouton Redacteur bij Trends Opinie

'De Nationale Bank mag geen seniorie voor ex-politici worden'

De ergernis over de afwezigheid van vrouwen in het directiecomité van de Nationale Bank is terecht. Maar de instelling kampt nog met twee andere problemen: de Nationale Bank mag geen parkeerplaats worden voor afgedankte politici. En het directiecomité moet worden afgeslankt. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.